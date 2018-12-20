Der Spiegel'den itiraf: Hikayeleri uydurduk

Der Spiegel'in eski muhabirlerinden Claas Relotius, yayınladığı bir kaç makalenin dergi tarafından çarpıtıldığını ve bazı hikayelerin eklendiğini söyledi.



Dergide yayımlanan ve Meksika ile ABD arasındaki sınır krizi, göçmenler meselesini konu alan makalelerin yanı sıra bir çok hikayede ve yazıda da tahrifat yapıldığı ortaya çıktı.



Claas Relotius, 2011 yılından bu yana 14 tanesi uydurma 60'dan fazla makaleyi tahrif ettiğini hikayeleri çarpıttığını itiraf etti.

Türkiye ve Başkan Erdoğan düşmanlığı

Gezi olaylarında Türkçe kapak yaparak "Boyun eğme" diyen Alman dergisi Der Speigel,Başkan Erdoğan'a hakaret eden Alman komedyenin hadsiz mizahını savundu.



Türkiye'yi "özgürlüğünü kaybeden bir ülke" olarak nitelendiren dergi, Türkiye'nin terörle mücadelesinden duyduğu rahatsızlığı Başkan Tayyip Erdoğan'a ''diktatör'' diyerek dile getirdi. Der Spiegel aynı zamanda, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'daki terör örgütü PKK-KCK yuvalarını temizlemesini de ''Erdoğan kendi şehirlerine saldırıyor'' şeklinde sunarak, dünya kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya çalıştı.