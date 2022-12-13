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Dünya Der Spiegel'den darbe küstahlığı
Dünya

Der Spiegel'den darbe küstahlığı

Almanya'da ülkeyi ayağa kaldıran darbe planlayan gruba yapılan operasyonları kapak konusu yapan Alman dergisi Der Spiegel, konu Türkiye olunca ikiyüzlü bir tavır sergilemişti. Kendi ülkesindeki operasyona 'darbe' diyen dergi, 15 Temmuz darbe girişiminde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan için "diktatör" benzetmesi yaparak tamamen manipülatif bir dil kullanmıştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 16:12:00 -
Der Spiegel'den darbe küstahlığı

Küresel odakların maşası FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi, Türk milletinin destansı direnişi ile bertaraf edilmiş Türkiye'de darbeler tarihe karışmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Almanya'da darbe planlayan gruba operasyon düzenlendi.

Yaklaşık üç bin Alman polisinin katılımıyla ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçlamasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Almanya merkezli siyasi dergi Der Spiegel, ülkedeki çalkantılı süreci kapağına taşıdı.

Konuyla ilgili haberin fotoğrafında, darbe planının lideri olduğu belirtilen Heinrich XIII Prens Reus'a yer verildi. Yaşananların darbe girişimi olduğunu açıkça aktaran dergi, "Operasyon: Darbe. Prens Reus ve yeminli muhafızlarının çılgın fantezileri" ifadeleri kullandı.

Aynı derginin, Türkiye'de altı yıl önceki darbe girişiminde ise tepki çeken ifadelerle algı operasyonuna soyunduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Tel örgülerin ardında Türk bayrağının tasvir edildiği sayılardan birinde, "Bir zamanlar demokrasi vardı." şeklindeki ifadeye yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanıldığı bir diğer sayıda ise "Bir ülke özgürlüğünü kaybediyor: Türkiye'ye odaklan." denilmişti.

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