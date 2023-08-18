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Dünya Der Spiegel'den Alman koalisyon hükümetine sert eleştiri!
Dünya

Der Spiegel'den Alman koalisyon hükümetine sert eleştiri!

Yeniakit Publisher
2023-08-18 14:46:00 -
Der Spiegel'den Alman koalisyon hükümetine sert eleştiri!

Ekonomik sıkıntılardan sonra bir de esrar kullanımını yasallaştıran Almanya koalisyon hükümetini hedef alan Der Spiegel, Olaf Scholz ve hükümet üyelerini esrar içerken tasvir ettiği kapağıyla çıktı.

Almanya'da Angela Merkel sonrası siyasi gerilim artarak devam etti.

Kurulan yeni 'Trafik Işıkları' koalisyonu, gerek ekonomide gerekse Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan uluslararası kamuoyunda başarısız oldu.

Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon hükümeti döneminde tarihinin en yüksek enflasyonunu yaşayan Almanya'da halk isyanda.

İstihdamda sorun yaşayan tüm sektörler hükümetten acil çözüm beklerken emeklilerin enflasyon altında ezildiği sosyal hayatta da ciddi problemler yaşanıyor.

Savaştan sonra başlayan enerji krizi kapsamında kış yaklaşırken nasıl çözümler üretileceği de merak konusu.
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Almanya'da yaşanan ekonomik ve siyasi sorunlar Avrupa'nın da gündeminde. Avrupa ülkeleri ekonomi alanında derin ilişkileri bulunan Almanya'nın bu durumu karşısında endişe içinde.

Halkı huzursuz eden tüm bu sorunların yanında iç kamuoyunda da tartışmalı kararlar alınıyor.

Esrar kullanımı yasallaşıyor

Bu kapsamda Almanya, esrar kullanımının yasallaşmasına hazırlanıyor...

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Tasarıyla birlikte esrar, uyuşturucu maddeler listesinden çıkıyor.

Tasarıya tepkiler yükseldi

Yıl sonuna kadar yasalaşması beklenen tasarıya tepkiler yükseldi.

Almanya'nın en yüksek tirajlı dergilerinden biri olan Der Spiegel, tartışılacak sertlikte bir kapakla çıktı.

Esrar içerken tasvir ettiler

Hükümetin şimdiye kadar yaptığı icraatlerle son kararı ele alan dergi, "Riskli Karar" başlığıyla çıktı.

Derginin kapağında Başbakan Olaf Scholz ve kabine üyeleri esrar içerken tasvir edildi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

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