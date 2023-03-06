Depresyona girmek istemiyorsanız bu 6 şeye dikkat! İç dünyaya itilen duygu karışıklığına ne yapmalı açıklandı

Çok ayrıntılı olmasa da, hemen hemen herkesin depresyon hakkında küçük bir fikri vardır. Ben ise depresyonu, kendini sevmemek, yetersiz ve değersiz görmek, dünya ile ilişkisini tamamen koparmak, her şeyden vazgeçmek, sıkılmış ve bitkin bir ruh haline dönüşmek ve hiçbir şeye en ufak bir ilgi duymamak olarak değerlendirebilirim, sadece her şeyin bitmesini istemek ve bazen intiharla sonuçlanan bir akıl hastalığı. Depresyondan kaçınmak veya depresyondan kaçınmak için yapmamamız gereken bazı maddelere değinmek gerekir. Çarpıntı, titreme, terleme, kas gerilimi gibi belirtiler yaşanır, anksiyete sonucunda kaçınma, saldırma vb. duygu ve birlikte felaket düşüncelerine yol açar. Aman dikkat...

Depresyondan kaçınmak veya depresyondan kaçınmak için yapmamamız gereken bazı maddeler...

Geçmişte kalmayın

Geçmişte hepimizin yaşadığı, hatırlamak bile istemediğimiz kötü, utanç verici olaylar ve insanlar var. Bazılarımız bu olaylardan ve kişilerden kaçamaz ve bu unsurların gelecekte ve şimdi kendilerini takip etmelerine izin veremez. Hemen hemen hepimiz bunu yapıyoruz. Geçmişin geçmişte kaldığını kabul edemiyor, bu anıları sürekli hatırlıyor, motivasyonumuzu azaltıyor ve gün içinde üretken olamıyoruz ve depresyona en uygun zemini hazırlıyoruz.

Ancak, her şeyin geçmişin kötü bir hatırası olduğunu ve bu anıların artık bugün ve gelecekte bizimle olmadığını, artık o günleri yaşamadığımızı kabul etmeliyiz. Üstelik bu olay sadece ruh sağlığımızı değil fiziksel sağlığımızı da bozmaktadır. Bunu önlemek için anı yaşarsak, geçmişte yaşadığımız olaylardan ders çıkarırsak, bu hataları gelecekte ve şimdi tekrarlamaz ve bu olaylara karşı olumlu davranırsak hem zihinsel hem de fiziksel sağlığımızı koruyabiliriz. ve çevremizde gelişen şeyler. Depresyona girmemek için geçmişle ilgili ne varsa bir kenara atın, düşüncelerinizi serbest bırakın.

Spor yapmayı engellemeyin

Egzersiz yapmak hem vücudumuzu güçlendirir, hem sağlığımızı korur hem de ruh sağlığımızı korur. Spor yapmadığımız sürece vücudumuzda biriken yağlar kalp krizi ve damar hastalıkları gibi çeşitli ve kronik hastalıkların önünü açacak, aynı zamanda büyük ve kilolu bir vücut olarak bize geri dönecektir.

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Kişi aynaya baktığında kendisini çirkin, beceriksiz görecek ve çevresindeki diğer insanlara karşı kıskançlık duygusu gelişecektir ki bu insan psikolojisi için en zararlı şeylerden biridir. Bu duyguları yaşamak ve hem bedenimize hem de ruh sağlığımıza zarar vermek yerine, günde 2 saat geçireceğimiz bir spor, fit ve sağlıklı bir vücut olarak görünümümüze ve sağlığımıza yansıyacaktır. Böylelikle kıskançlık hissi ortadan kalkacak ve kişi özgüven kazanacak ve toplumda sosyal ve aktif bir birey olma yolunda ilerleyecektir.

Yapmak İstemediğiniz Bir Şey Yapmayın

İnsanlar genellikle başkalarını mutlu etmek için kendi mutluluklarını feda ederler ve diğer kişi için gerçekten yapmak istemedikleri bir şeyi yaparlar. Bu durum kişinin bir süre sonra kendini değersiz hissetmesine neden olabilir. Bu nedenle insanlar yapmak istemedikleri bir şeyi yaptıkça ve kendi mutluluklarından ödün verdikçe mutsuz olacak ve farkına bile varmadan insanlardan uzaklaşmaya başlayacaklardır. Hem yalnızlığın getirdiği mutsuzluk hem de değersiz hissetme duygusu kişiyi derin bir depresyona sürükleyebilir.

Kendimizden ödün verirken çevremizdeki insanlar bunun farkına varacak ve her zaman daha fazlasını isteyecektir. Bunun yerine, sevdiğimiz insanlarla ortak bir zemin bulabilir ve hepimizin mutlu ve mutlu olmasını sağlayabiliriz. Ruh Sağlığımızı korumak için hayır demeyi öğrenmeli ve kendi zevklerimizi ve arzularımızı yerine getirmeliyiz. Bunu yaparsak hem kendimize hem de çevremize karşı aktif bir birey olabiliriz.

Kendini Önemsiz Hissetme, Kendini Sev

Bazı insanlar kendilerini diğer insanlardan aşağı görürler ve kendilerinin üstündekileri de onlara asla ulaşamayacaklarını düşünürler. Asla kendi yöntemleriyle büyük ve güzel şeyler yapamayacaklarını düşünürler ve içinde bulundukları bedene değersiz bakmaya başlarlar. Ve o insanlar gibi olmaya çalışamadıklarında, kendilerini tamamen değersiz hissederler. Ancak her insanın farklı alanlarda farklı karakterleri ve yetenekleri olduğunu kabul edemezler. Bunu kabul edemedikleri için, başkalarına karşı her zaman sevgi ve hayranlık duyarlar ve kendileri gibi olamadıkları için kendilerini değersiz hissetmeye, sevmemeye, hatta kendilerinden nefret etmeye başlarlar. Bu durum insan psikolojisi için pek çok hastalığı davet etmektedir. Bunlardan biri depresyon dediğimiz şeydir.

Depresyonun en sevdiği şey, insanların kendilerini sevmemesi ve küçümsemesidir. Bunun yerine kendi eksikliklerimizin ve avantajlarımızın farkında olmak, kapasitemizi bilmek ve sevdiğimiz kişilerin de kusurları olabileceğini bilmek ve bunları tam olarak görmemek insan psikolojisi için her anlamda çok faydalıdır. Kişi kendi eksikliklerinin farkında olduğu için kendini geliştirecek, daha donanımlı hale gelecek ve kendisi ve çevre için daha faydalı ve etkili hale gelecek, böylece vücudunun ne kadar değerli olduğunu anlayacaktır.

Uyku Düzeninizi Kırmayın

Uyku, hayatta kalmamız için su ile birlikte en gerekli şeylerden biridir. Uyku, hem günlerimizi verimli geçirmek hem de hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmek için sadece insanlar için değil, tüm yaşayan dünya için vazgeçilmezdir. Ancak bu düzeni iyi ayarlamak fiziksel ve zihinsel sağlığımız için çok önemlidir. Bilim adamları ideal uyku süresinin 8-9 saat olduğunu düşünüyor. Bundan az ya da çok uyumaya alıştıkça uykudan aldığımız verim de değişecektir.

Uyumamız gereken zamanda uyanık olduğumuzda, uyanık olmamız gereken zamanda uyuduğumuzda, vücudumuzun dengesi bozulacaktır. Ve bu durum psikolojimize uyuşukluk, saldırganlık ve mutsuzluk olarak yansıyacak ve diğer insanlarla çatışmamıza neden olacak ve üretken olmadıkça kendimizi değersiz hissedip bir mutsuzluk durumuna dönüşmemiz kaçınılmaz olacaktır. işimiz ve okulumuz. İyi bir uyku için yatmadan önce elektronik cihazlardan ayrılmak, kitap okumak ve oda sıcaklığını iyi ayarlamak gerekir.

Siparişimizi oluşturduktan sonra, bu düzene sadık kalabilmek, yaratmak kadar önemlidir. Bu düzende kalmak ve sağlığı korumak, uyku düzenine sadık kalmak, onu değiştirmemek ve uykuya neden olacağından yatmadan önce kafein içeren şeyler içmemektir. İyi bir uyku, daha üretken, sosyal olmak ve ruh sağlığımız için mükemmeldir.

Diyetinizi Koruyun

Vücudumuzda Serotonin adı verilen mutluluk hormonu adı verilen bir hormon vardır. Bazı besinler bu hormonun salgılanmasını ve etkinliğini etkileyebilir, bu nedenle bu tür yiyeceklerden uzak durmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızı korumak için yapmamız gereken şeylerden biridir. Bunun dışında diyet de çok önemli. Örneğin, bu siparişin en başında bir öğün eksik olmamak gelir ve dışarıda satılan her yemek yenmemelidir. Bunun yerine her gün sağlıklı beslenmek, sokakta satılan yiyecekleri tüketmemek, çok az yememek ya da yememek gerekiyor.

Çünkü çok yediğimizde vücudumuzun görünümü değişecek ve daha büyük olacaktır. Bu, kişinin özgüven eksikliğine neden olur. Kişi kendini çok zayıf ya da fazla kilolu gördüğünde çevresindekilere bakmaya başlayacak, sağlıksız ilaçlar, şifalı sular tüketerek kilo alıp vermeye başlayacak ve serotonin hormonunu etkileyerek vücudun hormon dengesini bozacaktır.

Ancak belirli zamanlarda ve belirli miktarlarda düzenli olarak besin tüketirken ve sonrasında spor yaparken vücudumuz dinç ve fit olurken, özgüvenimiz güçlenir ve sosyal bireyler olarak daha aktif ve pozitif bireyler olmamızı sağlar. diğer insanlara hayran olmadan bir gün. Böylelikle hem ruh sağlığımız hem de fiziksel sağlığımız korunacak ve daha yüksek seviyelere ulaşacaktır.