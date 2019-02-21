Depresyon belirtileri nelerdir? Depresyon hastalığına hangi doktor bakar?

Depresyon, kişinin kendini uzun bir süre boyunca mutsuz, kaygılı ve üzgün hissetme halidir. Depresyonda olan kişiler normalde yaptıkları aktivitelerden zevk almazlar, günlük yaşamı sürdürmek için gerekli olan işlerini aksatırlar. Bu durum ilişkilerden iş hayatına kadar uzanan bir alanda kişiyi ve çevresindekileri etkiler. Depresyonun belirtileri nelerdir? Depresyon belirtileri hisseden kişi hangi doktora gitmeli? İşte detaylar...

Depresyon belirtileri nelerdir?

Ümitsizlik, değersizlik ve çaresizlik hisleri

Duyguları kontrol edememe

Günlük aktivitelere duyulan ilginin azalması

İştahta belirgin artış/azalış

Kiloda belirgin artış/azalış

Uyku düzeninde belirgin değişimler

Belirgin öfke ve huzursuzluk

Belirgin enerji kaybı

Kendinden nefret etme, şiddetli suçluluk duygusu

Dikkatsiz davranışlarda artış

Odaklanmakta problem

Nedeni belli olmayan fiziksel ağrılar

Depresyon ve Ağlama Krizleri

Ağlamak her ne kadar depresyonun formal teşhis kriterleri arasında yer almasa da birçok kişi depresyondayken engel olamadıkları ağlama atakları geçirdiklerini ifade eder. Eğer engel olamadığınız biçimde, normalden daha fazla ağladığınızı düşünüyorsanız depresyonun diğer belirtilerini de gösterip göstermediğinizi gözden geçirmeniz faydalı olacaktır.

Kadınlarda depresyon belirtileri genellikle;

Kilo ve iştahta artış, özellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye yönelme

Artan uyku ihtiyacı

Yoğun suçluluk duyguları

Mevsime bağlı depresyon

Şeklinde kendisini gösterirken erkeklerde depresyon daha dışa dönük belirtilerle kendisini gösterebilir;

Uzun saatler çalışma

Yakın çevreyi oluşturan aile ve arkadaşlardan uzaklaşma

Madde kullanımı

Şiddete eğilimin artması, öfke nöbetleri

Sadakatsizlik gibi riskli davranışlarda artış

Gençlerde görülen depresyon genellikle üzüntü nöbetlerinden çok huzursuzluk, öfke ve ajitasyon şeklinde kendisini gösterebilir. Depresyondaki gençlerde baş ağrısı, karın ağrısı gibi nedeni belli olmayan fiziksel ağrılar da görülebilir.

Yaşlı bireylerde görülen depresyon ise duygusal belirtilerden çok vücutta nedeni belli olmayan ağrılar, hafıza kayıpları gibi fiziksel belirtilerle kendisini gösterir. Kişisel bakımlarını aksatma ve kullanılması gereken ilaçları kullanmama gibi depresyon belirtileri de görülebilir.

Depresyon için hangi doktora gidilir?

Depresyon tedavisinde seçilecek yöntem depresyonun derecesine göre belirlenir. İlaç tedavisi ya da psikoterapi veya her ikisi birlikte uygulanabilir. Depresyon tedavisi için psikiyatrist veya psikolog yardımı almak gereklidir. Depresyon kimi durumlarda kişinin kendi başına başa çıkabileceği bir durumdan fazlasını yaratır. En doğru tedavi uzmanlar eşliğinde klinik yöntemlerle sürdürülmelidir.