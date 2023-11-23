Depremzedelerin kurduğu 5 çadırda yangın!
Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzedelerin kurduğu çadırlarda yangın çıktı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzedelerin kurduğu çadırlarda yangın çıktı.
Yangın, Yeni Mahalle’deki Ahmet Rasim Sokakta kurulan çadırda çıktı. İddiaya göre, Necmettin C. ve Ahmet C. kardeşlerin kurduğu çadırlarda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Çıkan yangın hızla büyüyerek diğer 4 çadıra sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Çadırlar kül olurken eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini çalışma başlatıldı. (İLKHA)
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