Depremzedelerin iş akitleri uzatılsın

Evlerinden olan ve çadırlarda yahut konteynerlerde konaklama durumunda kalan deprem mağdurları, iş akitlerinin uzatılması talebinde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “Afet illerinde uyguladığımız politikayla deprem sonrası yarı yarıya düşen istihdam oranını tekrar eski seviyesine yükselttik. OHAL ilan edilen illerimizde TYP’de 9 olan çalışma sınırını 24 aya yükselttik ve programdan tekrar faydalanamama kuralını kaldırdık. 3 ay olan kısa çalışma ödeneği süresini 6 aya uzattık. Yalnızca depremlerden bu yana değil, AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren bakanlık olarak tüm birimlerimizle afet illerinde çalışma hayatına ve kalkınmasına katkı sunduk. Örneğin İŞKUR aracılığıyla 2002 yılından bu yana özel sektörde ve kamuda Elazığ’da 85 bine yakın vatandaşımızı işe yerleştirdik. Bunun yanı sıra aktif işgücü programlarımızla hem işgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ediyor hem de vatandaşlarımızın nitelik kazanmaları, daha kolay iş bulabilmeleri için kurs ve programlar düzenliyoruz. İhtiyaç duyan vatandaşlarımıza iş ve meslek danışmanlığı hizmeti veriyoruz. TYP çerçevesinde vatandaşlarımızın işgücü piyasasına uyumlarına katkı sunuyor ve geçici gelir desteği sağlıyoruz” ifadeleri olumlu yankı buldu. Işıkhan’ı pür dikkat dinleyen afet mağdurlarında iş akitlerinin uzatılacağı ümidi yeşerdi.