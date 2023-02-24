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Aktüel Depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandıran şerefsiz tutuklandı
Aktüel

Depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandıran şerefsiz tutuklandı

Kiralık ev arayan depremzedeleri internet üzerinden verdiği sahte ilanlarla dolandıran şerefsiz Isparta'da tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 23:02:00 - 2023-02-24 23:02:26
Depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandıran şerefsiz tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden ayrılıp, internet üzerinden kiralık ev arayan çok sayıda depremzedenin dolandırıldığı bilgisine ulaştı.

Depremzedeleri sahte kiralık ev ilanlarıyla dolandırdığı tespit edilen M.D., Isparta'da gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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