  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Depremzedelere ne kadar kira yardımı yapılacak?
Ekonomi

Depremzedelere ne kadar kira yardımı yapılacak?

Depremzedelere ne kadar kira yardımı yapılacak? İzmir'de yaşanan büyük depremden etkilenen evleri yıkılan veya zarar gören vatandaşlara ne kadar kira yardımı ödeneceği merak ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlı depremzedelere ödenecek kira miktarını açıkladı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-01 20:38:00 -
Depremzedelere ne kadar kira yardımı yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu. Yıkılmış ve yıkılacak binalardan eşyalarını alamayan vatandaşlara yapılacak yardım miktarlarını açıkladı.

Depremzedelere ne kadar kira yardımı yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi İzmir'den yaptığı açıklamada, "Depremzede vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı yapacağız" dedi.

Yıkılmış ve yıkılacak binalardan eşyalarını alamayan vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacağını belirten Bakan Kurum, "Vatandaşlarımıza bugün itibarıyla nakit ödemelere başladık" dedi.

Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışması hakkında konuşan Kurum, "Yan taraftaki görmüş olduğumuz binaların da hasar tespitlerini yaptık. Ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Oradaki herhangi bir hareket veya yıkılma riski enkazda arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın can güvenliği riski açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:"Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kin ve nefret bunu da yaptırdı: Davutoğlu'ndan iktidara şoke eden hakaret!
Siyaset

Kin ve nefret bunu da yaptırdı: Davutoğlu'ndan iktidara şoke eden hakaret!

Gelecek Partisi 1. Olağan Genel Kongresi'nde konuşan Ahmet Davutoğlu, bir dönem başbakanı olduğu iktidara şoke eden bir hakarette bulundu...
İran'dan Türkiye 'ye flaş çağrı: Buradan ilan ediyoruz, biz hazırız
Dünya

İran'dan Türkiye 'ye flaş çağrı: Buradan ilan ediyoruz, biz hazırız

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremle ilgili bir açıklama yaptı.
Canan Kaftancıoğlu'ndan Oda TV'yi çıldırtan hareket!
Siyaset

Canan Kaftancıoğlu'ndan Oda TV'yi çıldırtan hareket!

İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yayın organı gibi hareket eden karanlık Oda TV, bir nikah paylaşımı üzerinden CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay