Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu. Yıkılmış ve yıkılacak binalardan eşyalarını alamayan vatandaşlara yapılacak yardım miktarlarını açıkladı.

Depremzedelere ne kadar kira yardımı yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi İzmir'den yaptığı açıklamada, "Depremzede vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı yapacağız" dedi.

Yıkılmış ve yıkılacak binalardan eşyalarını alamayan vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacağını belirten Bakan Kurum, "Vatandaşlarımıza bugün itibarıyla nakit ödemelere başladık" dedi.

Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışması hakkında konuşan Kurum, "Yan taraftaki görmüş olduğumuz binaların da hasar tespitlerini yaptık. Ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Oradaki herhangi bir hareket veya yıkılma riski enkazda arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın can güvenliği riski açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:"Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor.