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Ekonomi Depremzedelere kira ve taşınma yardımı ne zaman ödenecek?
Ekonomi

Depremzedelere kira ve taşınma yardımı ne zaman ödenecek?

İzmir'de yaşanan büyük deprem sonrası mağduriyet yaşayan depremzedelere eşya ve kira yardımı yapılacak. Vatandaşlar deprem kira yardımının ne zaman ödeneceğini merak ediyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-11-01 20:34:00 -
Depremzedelere kira ve taşınma yardımı ne zaman ödenecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depreme ilişkin, "Bir hafta 10 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayacağız. Öncelikli alanlardan başlayacağız, öncelikli alanlarımız enkaz bölgeleri ve enkaz bölgelerinin etrafındaki yapılar" derken, yıkık binalara ilişkin taşınma yardımı, kira yardımı verileceğini duyurmuştu.

Depremzedelere kira ve taşınma yardımı ne zaman ödenecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Kurum, "Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinden önemli açıklamalarda bulundu. Kurum yaptığı açıklamada, "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor." dedi.

Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyleyen Kurum, "Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

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