Depremzedelere 38 milyon lira aktarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde yıkılan ya da hasarlı olduğu için yıkım kararı alınan Barış Sitesi, Adalet, Hayati Bey ve Yılmaz Erbek apartmanlarının bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Mansuroğlu Mahallesi 1593/1 Sokak'taki iki bloktan oluşan Deniz Apartmanı önünde bekleyen apartman sakinlerinin, evlerinden eşyalarını alma talebini üzerine Kurum, binanın daha önce iki kez incelendiğini ve ‘kesinlikle girilmez’ raporunun olduğunu dile getirerek, "Can güvenliği riski var. Böyle bir binaya sizi sokamayız" cevabını verdi. Daha sonra yapımı devam eden konteyner kent alanında incelemelerde bulunan Kurum, depremden sonra yıkım kararı alınan ve yıkım çalışmalarına başlanan Cumhuriyet Sitesi'ndeki çalışmaları da inceledi.



Hasar tespiti 3 güne bitecek



Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, “Depremin ardından 9 gün geçti. 24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda. Bayraklı ilçemizin tamamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda. Az hasarlı 3 bin 660 binamız, orta hasarlı da 383 binamız şu an için tespit edilmiş durumda. İnşallah 3 gün içinde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını tamamlamış olacak. 16 binanın yıkım süreci de tamamlandı" bilgilerini verdi.



38 milyon lira aktarıldı



Çadır kentlerde ve yıkım alanlarında vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik başvuru noktalarının bulunduğuna dikkati çeken Kurum, 3 bin 800 başvurunun hızlı şekilde karşılandığını, ilgili bakanlıklarca depremzedeler için 38 milyon lira kaynak aktarıldığını belirterek, "Bugüne kadar 14 milyon lira kira ve taşınma yardımı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla vatandaşların hesaplarına yatırılmış durumda" dedi.



Şimdilik 5 bin konut



Yeni konut olarak 5 bin konutun projelendirildiğini belirten Kurum, şöyle devam etti: "2 bin tanesini enkaz ve enkaz alanı etrafında, 3 bin tanesini de rezerv alanda projelendiriyoruz. Çok örnek diyeceğimiz, yerinde, zemin artı 5 kat, 2 artı 1 dairelerden, yıkılan binası olan her vatandaşımıza 7 bölge belirledik. Bu 7 bölgedeki vatandaşlarımıza en az bir tane daire verecek şekliyle, fazla dairesi olanlara ilişkin de rezerv alandan karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza yerinde bir çözüm sunmuş olacağız. Rezerv alanda da çalışmalar başlatıldı. Söz verdiğimiz gibi bütün konutlar 1 yıl içinde tamamlanacak."



2 yıl ödemesiz 18 yıl vade



Bakan Kurum, hak sahibi vatandaşların ödemelerini 2 yıl ertelemeli 18 yıl vade ile yapacağını anlatarak, Bayraklı'daki 1000 konteynerlik alanın 15 gün içinde hizmet vermeye başlayacağını, Ege Üniversitesi kampüsü içinde de 312 konteynerin hizmete sunulacağını söyledi.



531 bin kişiye yemek



Türk Kızılay koordinasyonunda 531 bin vatandaşa sıcak yemek hizmeti verildiğini kaydeden Kurum, çeşitli bakanlıklar ve İzmir Valiliğinin vatandaşlara ve çocuklara her türlü psikososyal desteği sağladığını hatırlattı.



İzmir'de vatandaşların kentsel dönüşüm noktasında beklenti içinde olduğu noktalara ilişkin belediye ile çalışma yürütecekleri bilgisini de paylaşan Kurum, şunları kaydetti: "O alanlarda da planlama çalışmalarını yürüteceğiz. Örneğin Bayraklı'da Rıza Bey Apartmanı'nın hemen yanındaki alanda yine bir rezerv ve riskli alan çalışması yaparak, planlama sürecini yürüteceğiz. Adalet Mahallesi içerisinde de vatandaşımızın planla ilgili bakanlığımızın vereceği desteklerden yararlanma adına yapacağı çalışmalara da katkı sağlayacağız. İzmir'in tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız."



Mert ile güldüren sohbet



Bu sırada yanına gelen Şükran Karataş ile çocukları 6 yaşındaki Mert ve 3 yaşındaki Kıvanç’la da konuşan Bakan Kurum, çocuklara oyuncak araba verdi.

Mert’in “Pilleri de var mı?” sorusu üzerine çevredekiler güldü. Kurum, oyuncağı paketinden çıkartarak, yakındaki marketten alınan pilleri arabaya taktı. “Çok heyecanlıyım” diyen Mert, Kurum’a teşekkür ederek, yeni oyuncağıyla oynadı.