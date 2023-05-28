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Gündem Depremzedelerden küfürbazlara en güzel yanıt! İşte 28 Mayıs seçim sonuçları
Gündem

Depremzedelerden küfürbazlara en güzel yanıt! İşte 28 Mayıs seçim sonuçları

Yeniakit Publisher
2023-05-28 19:27:00 -
Depremzedelerden küfürbazlara en güzel yanıt! İşte 28 Mayıs seçim sonuçları

Depremin vurduğu 11 ilde 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın birinci çıkmasının ardından depremzedelere yönelik linç kampanyası başlatılmıştı. Depremzedeler, kendilerine yapılan hakaret ve küfürlere en güzel cevabı yine sandıkta verdi.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'dan gelen seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bölgede en fazla oyu alan isim oldu.

İşte bölgeden gelen sonuçlar...

ADANA

Açılan sandık: yüzde 50,93

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48,28

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,72
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ADIYAMAN

Açılan sandık: yüzde 82,16

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 71,29

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28,71

GAZİANTEP

Açılan sandık: yüzde 92,32

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 62.81

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 37,19

HATAY

Açılan sandık: yüzde 79,77

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,28

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,72

KAHRAMANMARAŞ

Açılan sandık: yüzde 82

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 75,15

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24,85

KİLİS

Açılan sandık: yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70,12

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 29,88

MALATYA

Açılan sandık: yüzde 91,53

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 72

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28

OSMANİYE

Açılan sandık: yüzde 78,33

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65,98

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 34,02

ŞANLIURFA

Açılan sandık: yüzde 81,44

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65,07

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 34,93

ELAZIĞ

Açılan sandık: yüzde 96,64

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70,5

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 29,5

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