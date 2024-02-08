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Aktüel Depremzedeler, yaşadıklarını depremin yıl dönümünde Ümraniye’de anlattı
Aktüel

Depremzedeler, yaşadıklarını depremin yıl dönümünde Ümraniye’de anlattı

Yeniakit Publisher
2024-02-08 14:03:00 -
Depremzedeler, yaşadıklarını depremin yıl dönümünde Ümraniye’de anlattı

Ümraniye Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde program düzenledi. Programda deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için Deprem Simülasyon Tırı da sergi alanında yer aldı.

Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki programa Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, milletvekilleri, depremzedeler ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Deprem Fotoğrafları Sergisi’nin açılışı gerçekleşti. Hatay’da depreme yakalanan depremzedeler ise depremde yaşadıklarını vatandaşlarla paylaştı. Öte yandan deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Simülasyon Tırı da sergi alanında yer aldı.

“Milletimiz büyük dayanışma gösterdi”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “6 Şubat’ta yüzyılın afetini yaşadık. 1 yıl sonra yaptıklarımıza bakınca değerli hizmetler olduğunu gördük. Milletimiz büyük dayanışma gösterdi. Başka bir devlette bu kadar kısa sürede yaraların sarılabileceğini düşünmüyorum. Devletimiz her türlü yardımı yaptı, belediyelerimiz seferber oldu. STK’lar çok iyi çalıştı. Deprem bölgesinde 220 bin konut peyderpey teslim edilmeye başladı. 850 bin konutun yapımı ise önümüzdeki yıllarda tamamlanacak hayat daha da normalleşecek” dedi.

"31 Mart’tan sonra Murat Kurum öncülüğünde depreme hazırlanacağız"

Yıldırım, “İlçemizde 2 bin 500 depremzede vardı. 600 aile kaldı, gerisi döndü. Belediye olarak deprem bölgesinde hizmetler yaptık. Sosyal donatılarıyla konteyner kent kurduk. Yardım eden bütün Ümraniye halkına başta gençlere teşekkür ediyorum. Farkındalığı artırmalı, önleyici tedbirleri deprem olmadan almalıyız. İlçede 40-50 tane depreme dayanıklı konteynerlerimiz var. Olabilecek bir depreme karşı hazırlıklarımız var ama yeterli değil. İnşallah 31 Mart’tan sonra Murat Kurum öncülüğünde ilçeler ve AFAD iş birliğiyle depreme hazırlanacağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum, onlar şehit” diye konuştu.
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