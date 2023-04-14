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Gündem Depremzedeler üzerinden vurgun yaptılar! Karar verildi
Gündem

Depremzedeler üzerinden vurgun yaptılar! Karar verildi

Yeniakit Publisher
2023-04-14 18:32:00 -
Depremzedeler üzerinden vurgun yaptılar! Karar verildi

Depremzedelere yardım toplama bahanesiyle vurgun yapan ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanan 'Tavşanlar çetesi’nin 7 üyesi tutuklandı.

Afyonkarahisar merkezli Konya ve Adana'da yapılan operasyonda örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen şahısla birlikte gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7’si tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, gıda sahteciliği" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak Konya ve Adana illerinde operasyon yapılarak yakalanan Osman T., Hasan B., Oğuzhan T., Neriman U., Berzan Osman B., İsmail Ç. ve Osman T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.T., isimli şahıs ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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