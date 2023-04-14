Depremzedeler İçin Nakdi Destek Modeli “BİZ” Hayata Geçti

Başta beslenme olmak üzere, pek çok farklı alanda depremzedeleri yalnız bırakmayan ve destek sağlayan Türk Kızılay, geliştirdiği uluslararası iş birlikleri sayesinde, büyük ölçekli bir nakdi destek projesi ile insani çabalarını genişletti. Kızılaykart platformu aracılığıyla yıllardır milyonlarca ihtiyaç sahibine nakdi destekler sağlayan Kızılay, bu desteklerden depremde zarar görmüş ailelerin de faydalanabilmesi için harekete geçti.

İhtiyaç sahipleri SMS kanalıyla TCKN’leri üzerinden yatırılan miktar hakkında bilgilendiriliyor

Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) ile yürütülen süreç neticesinde sağlanan finansman desteği ile “Birlikte İyilik Zamanı (BİZ)” Projesi geliştirildi. Yaklaşık 1 milyar TL toplam bütçeli projenin ilk fazında, detaylı bir inceleme ile belirlenen 151.000 depremzede haneye, hane başına 3000 TL aylık nakdi destek sağlanacak. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) destekleri ile yararlanıcı kitlenin sosyoekonomik kırılganlık ve demografik yapısının detaylı olarak analiz edilmesinin ardından, projenin sahada uygulanabilmesi için Kızılaykart platformundaki geliştirme ve güncellemeler de hızlıca gerçekleştirildi. Projenin ilk fazı için belirlen ihtiyaç sahibi hanelerin üyeleri, SMS kanalıyla TCKN’leri üzerinden yatırılan miktar hakkında bilgilendiriliyor. Nakit transferler Halkbank aracılığıyla yürütülüyor ve yatırılan miktarın tek seferde hesaptan çekilmesi gerekiyor. Nakdi yardımla ilgili hareketlerin takibi, Kızılaykart platformu üzerinden gerçekleşiyor.

Yararlanıcılar Nasıl Belirlendi?

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın deprem öncesinde sağladığı sosyal yardımlardan yararlanan ve deprem bölgesinde ikamet eden en fazla ihtiyaç sahibi durumundaki kişilerin verisi temin edildi. AFAD’ın kriterlerine göre bina hasar durumu orta ve üstü olarak belirlenen haneler, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veri seti ışığında ve hedefleme çalışmaları kapsamında tekrar incelendi. Tüm bu detaylı analiz neticesinde 151.000 hanenin verisine ulaşıldı. 15 sosyal yardım türüne göre hane içerisindeki kadın, çocuk ve engelli durumundaki en kırılgan grupta yer alan ihtiyaç sahipleri de analiz edilerek, ödeme planında bir önceliklendirme gerçekleştirildi. İlk uygulamada 2 ay sürecek projenin süresinin uzatılması ve yararlanıcı kitlesinin genişletilmesi için planlama çalışmalarına da aralıksız devam ediliyor. Proje ile ilgili detaylı bilgiye, Kızılay’ın 168 çağrı merkezinden ya da biz.kizilaykart.org internet adresinden ulaşılabilecek.