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Depremzedeler canlı yayında Halk TV'ye zor anlar yaşattı

Yeniakit Publisher
2024-02-06 22:38:00 -

6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümü vesilesiyle yapılan anma törenlerinde ve canlı yayınlarda CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a büyük bir tepki vardı. Halk TV’nin canlı yayınında konuşan vatandaşlar depremde insanlara büyük hayalkırıklığı yaşatan CHP'li belediyeleri yerden yere vurdu.

Vatandaşlar asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümü vesilesiyle yapılan anma törenlerinde ve canlı yayınlarda CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yoğun tepki gösterildi.

CHP’nin propagandasını yapan Halk TV’nin canlı yayınında konuşan vatandaşlar depremde insanlara büyük hayalkırıklığı yaşatan CHP'li belediyeleri yerden yere vurdu. Bir vatandaş “Lütfü Savaş’tan hiç memnun değiliz. Yollarda yürüyemiyoruz. Çamurdan, pislikten, çöplerden.” derken diğer bir vatandaş "İktidara herkes yükleniyor, iyi de muhalefete de yüklenmemiz lazım. İktidarı eleştirirken önce kendimize bakmamız gerek. Özgür Özel de artık bağırmasın lütfen, biz bağıranları sevmiyoruz. Eğer Hatay gerçekten şahsi meselesi ise o zaman burada yatıp kalkması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

"Dönüşüm engellendi"

Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı "Depremde özellikle kentsel dönüşüm yapılması gereken eski binalarda çok yıkım yaşandı. Mahallemizde yaklaşık 2 bin insan hayatını kaybetti. Kentsel dönüşüm engellenmemiş olsaydı bu kadar can kaybı olmazdı" demişti.

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