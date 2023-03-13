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Gündem Depremzede Ordu Valisi Tuncay Sonel'i alnında öptü
Gündem

Depremzede Ordu Valisi Tuncay Sonel'i alnında öptü

Deprem felaketinin yaşandığı Adıyaman'dadepremzede bir vatandaş, sokakta karşılaştığı Ordu Valisi Tuncay Sonel’in alnından öptü.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 14:33:00 -

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’da binlerce bina yıkıldı, binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Ordu Valisi Tuncay Sonel ise görevli vali olarak Adıyaman'a gönderildi. Vali Sonel, bugün Adıyaman'da karşılaştığı depremzede ile ilginç bir olay yaşadı.

Vali Sonel'i alnından öptü

Adıyaman’a görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel ile karşılaşan Adıyamanlı bir depremzede, “Dedim ki Adıyaman’a gidersem Ordu valimle karşılaşma imkanımız olursa alnından öpeceğim. Bu bir şov değil yanlış anlaşılmasın. Analar ne yiğitler doğuruyormuş meğerse” diyerek Vali Tuncay Sonel’i alnından öptü.

Duygusal anlar yaşandı

Birlik ve beraberlik mesajları veren Adıyamanlı depremzedenin konuşmaları karşısında duygusal anlar yaşayan Vali Tuncay Sonel ise “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, bakanlarımızın mahiyetinde, devlet ve milletimiz el ele. Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik” diye konuştu.

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