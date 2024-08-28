Depremzede öğrenciler İstanbul’u keşfetti

Öğrenciler, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen vizyon, kariyer, üniversite ve gönüllülük seminerlerine katıldı, Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitelerini ziyaret ederek kampüs havasını soludu. Tarihi yarımada gezisine de katılan gençler, Üsküdar, Çamlıca Camii, İslam Medeniyetleri Müzesi, Yuşa Tepesi ve Boğaz turuyla İstanbul’un kültür-sanat ve tarihi deryasına şahit oldu. Depremzede gençler, bilgi yarışmaları, fasıl programları, film gecesi ve oyun programlarıyla hem eğlencenin tadını çıkardı hem de İstanbul’u yakından tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler, etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını söylediler.