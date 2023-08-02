Depremzede KOBİ'lere destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirilen deprem bölgesinde hasar gören ve gelir kaybına uğrayan işletmelere katkı sağlamak amacıyla 450 milyon dolarlık finansman projesini açıkladı.

Dünya Bankası'nın onayladığı finansman projesi ile 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen KOBİ’lerin kapanması önlenerek istihdamı sürdürmeye yardımcı olmaları sağlanacak.

Destek paketinin KOBİ’lere kullandırılması amacıyla KOSGEB’in teknik çalışmaları devam ediyor.

Proje ile KOBİ'ler üzerindeki likidite baskısının hafifletilmesi, faaliyetlerini eski haline getirmelerine yardımcı olunması ve çalışanların yeniden işe alınması ya da etkilenen bölgelerden kalıcı olarak ayrılanların yerlerine yenilerinin alınması suretiyle istihdamın kademeli olarak deprem öncesi seviyelere getirilmesi amaçlanıyor.

Daha dezavantajlı grupları desteklemek amacıyla, toplam geri ödenebilir finansman fonlarının yüzde 10'u kadınların sahip olduğu veya yönettiği ettiği KOBİ'lere ayrılacak.

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500 bin liraya kadar verilecek destekler, 120 bin lira ile başlayacak ve hasar durumuna göre artacak. 1 ay içerisinde devreye alınması planlanan destek sıfır faizli uygun şartlarda, ilk 2 yılı geri ödemesiz, sonra 12 ayda ödemesi tamamlanacak şekilde sağlanacak.