Depremzede genç Ali Babacan'ı yerin dibine soktu

Asrın felaketinde 10'uncu güne girildi. Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem, geniş bir coğrafyaya yayılarak 10 ilde hissedildi. Büyük yıkımlara, binlerce can kaybına ve ağır yaralanmalara neden olan afetin ardından yaralar sarılmaya başlandı. Zamana karşı yarışta mucizevi kurtuluşlar, acının ortasında milyonlara teselli oldu. Devletin tüm imkanları da depremzedeler için seferber edildi.

Afet bölgesinde algı operasyonları başlatıldı

Sahada hummalı çalışmalara yürütülürken, siyasi isimler de algı operasyonlarını başlattı. Bu isimlerden biri de DEVA Partisi Lideri Ali Babacan oldu. Yaşanan acının üzerinden birçok kez siyaset yapan Babacan, bu kez afet bölgesinde bir depremzededen tepki gördü.

"Baykar bizim için seferber oldu"

Depremzede genç, Babacan'ın geçtiğimiz aylarda Baykar'ı hedef almasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Baykar'ı kapatacaktınız. Baykar bizim için seferber oldu. Şu an sosyal medyada aşırı derecede algı operasyonu var. 10 günden beri uyumuyorum. Canla başla çalışılıyor. Şu an devlet ekiplerimiz aşırı derecede yardım yapıyor. Sizden tek isteğim, şu an bir olunmalı. Kimseyi eleştirme zamanı değil. Memleket hepimizin.

Ali Babacan: Dokunacağız

Aklınca mafyacılık oynayan Ali Babacan, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar SİHA ve Kızılelma gibi projeleri hedef alarak, "Bu proje öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz. Kusura bakmayın dokunacağız tabii." tehdidinde bulunmuştu.

Ayrıca Babacan, Baykar firmasının rekabetten korktuğunu ve hükümet tarafından kayırıldığını iddia etmişti. Babacan, açıklamalarının ardından geri adım atarak sözlerinin çarpıtıldığını iddia etmişti.