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Yerel Depremzede çocukların yüzünü güldüren sürpriz
Yerel

Depremzede çocukların yüzünü güldüren sürpriz

Yeniakit Publisher
2024-01-17 09:31:00 - 2024-01-17 09:33:35

Hatay'ın Payas ilçesinde hayırsever bir vatandaş, ilçede öğrenim gören 5 bin 650 öğrenciye karne hediyesi olarak top dağıttı.

Depremin vurduğu Hatay’da yaşanan olumsuzluklara rağmen 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı heyecanla başlamıştı. Önümüzdeki Cuma günüyse öğrenciler ara tatile girecek.

Depremin vurduğu Hatay’ın Payas ilçesinde hayırsever bir vatandaş, ilçede öğrenim gören tüm ilk ve ortaokul öğrencilerine top dağıttı.

5 bin 650 adet top dağıtıldı

 

Okullara araçlarla ulaştırılan 5 bin 650 adet top, tek tek öğrencilere dağıtıldı. Öğrenciler, kamyon dolusu sürpriz hediye karşısında mutluluk yaşadılar.

Öğrenciler ve veliler teşekkürlerini ileterek, mutlu olduklarını ifade ettiler.
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