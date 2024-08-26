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Gündem Depremzede çocuklar Karabük'ü gezdi
Gündem

Depremzede çocuklar Karabük'ü gezdi

Yeniakit Publisher
2024-08-26 12:03:00 -
Depremzede çocuklar Karabük'ü gezdi

Adıyaman'dan Karabük'e gelen afetzede çocuklar, kentin doğal ve turistik alanlarını ziyaret ettiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Adıyaman Eğitim ve Kültür Derneğince "Güçlüyüz, Umutluyuz" sloganıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde depremzede çocukları Karabük'te ağırladı.

Depremzede çocukların yaşam becerilerini geliştirmek ve sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak için düzenlenen gezide ilk olarak Karabük Üniversitesi ziyaret edildi.

Temsili olarak senato odasında toplanarak üniversite yetkililerine soru soran çocuklar daha sonra Safranbolu Tarihi Çarşı'yı gezerek, ilçenin kültürünü yakından tanıdı.

Ters ev ve cam teras ziyaretinin ardından etkinliğin kapanışında çiğköfte yoğruldu, sıra gecesi düzenlendi.
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