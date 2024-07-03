Depremzede çocuğun mektubunu karşılıksız bırakmadı! Koca yürekli Arda yine yapmış yapacağını

Deprem bölgesi Hatay’da yaşayan 11 yaşındaki Esila Ongün'ün kendisine gönderdiği mektubu ve resmi gören milli futbolcu Arda Güler, afetzede çocuğa yolladığı görüntüyle yürekleri ısıttı.

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele eden A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Ülke genelinde herkesin heyecanla takip ettiği millilere bir destek de depremin yıktığı Hatay’dan geldi. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde bulunan Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, milli takım futbolcularına mektup ve resim gönderdiler. 11 yaşındaki Esila Ongün'ün kendisi için yazdığı mektubu ve çizdiği resmi alan milli yıldız Arda Güler, depremzede çocuğa görüntülü bir mesaj gönderdi. Yaptığı hareketle gönülleri kazanan genç futbolcu, Esila'yı mutlu etti. Arda Güler depremzede öğrenciye gönderdiği videoda, "Esila, mesajını gördüm mektubunu aldım, çizdiğin resmi de gördüm çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim inşallah bugün dualarınızla hepimiz için çok güzel bir maç geçer. Seviyorum seni dikkat et kendine" dedi.

"Öğretmenimizle resim yapmaya başladığımız ilk gün aklıma sen geldin"

Milli futbolcu Arda Güler’e mektup yazan 11 yaşında Esila Ongün, "Arda abi seni çok seviyorum. İnşallah maçınız güzel geçer. Öğretmenimizle resim yapmaya başladığımız ilk gün aklıma sen geldin. Başarılar ve seninle görüşmeyi çok istiyorum, inşallah görüşebilirim" ifadelerini kullandı.