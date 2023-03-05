Depremzede amca umre parasını depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremzede Yusuf Kılınç, umre için biriktirdiği 2 bin 100 doları kendi gibi depremzedeler için bağışladı.

Afşin'in Hüyüklü Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Kılınç, bölgede koordinatör olarak görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Kılınç, burada umre için biriktirdiği 2 bin 100 doları Vali Çiftçi'ye teslim ederek, depremzedeler için kullanılmasını istedi.

Umre için para biriktirdiğini dile getiren Yusuf Kılınç, "Deprem olduktan sonra umreye gitmemeye karar verdim. Depremde ihtiyacı olan insanlara faydamız olsun diye umre paramı bağışlamak istiyorum" dedi.

Parayı teslim alan Vali Çiftçi, yapılan bağışın Yusuf Kılınç adına AFAD'a bağışlanacağını belirterek, "Allah hayrınızı kabul etsin" diye konuştu.



ÖNE ÇIKAN VİDEO