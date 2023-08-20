Depremzede aileye bir acı daha
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü kat balkonundan toprak zemine düşen 2 yaşındaki kız çocuğu, ağır yaralandı. H.K. ve ailesinin Hatay'dan geldikleri ortaya çıktı.
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi 222'nci Sokak'ta gerçekleşti. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında, balkonda kardeşiyle oyun oynayan H.K., dengesini kaybederek toprak zemine düşerek ağır yaralandı.
Ağır yaralanan küçük çocuk, ailesi tarafından taksiyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede kazanın kayıtlara geçmesi sonucunda olayın yaşandığı apartmana, inceleme yapmak üzere polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca H.K. ve ailesinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan gelerek Kırıkkale'ye yerleştikleri öğrenildi.
Yaralı H.K.'nın ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edileceği belirtilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.