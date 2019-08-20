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Depremsellik araştırmaları için protokol imzalandı

SASKİ tarafından oluşturulan ve hassas konum belirleyebilen Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi (GNSS) sistemiyle elde edilen verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile paylaşacakları bir protokol imzalandı.

20 Ağustos 2019 Salı 12:48
Depremsellik araştırmaları için protokol imzalandı

SASKİ tarafından oluşturulan ve hassas konum belirleyebilen Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi (GNSS) sistemiyle elde edilen verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile paylaşacakları bir protokol imzalandı.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, depreme karşı birçok alanda gerekli tedbirleri alacaklarına yönelik sözlerini hatırlatarak, bu anlamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayata geçirdikleri teknolojik yeniliklerden de maksimum düzeyde faydalanacaklarını söyledi. SASKİ tarafından oluşturulan ve 2016 yılından beri etkin bir şekilde kullanılan GNSS ağı ile hassas bir şekilde konum belirleyebildiklerini aktaran Yüce, “Buradan elde ettiğimiz veriler depremselliğin ölçülmesi anlamında oldukça önemli. Bu verileri 2018 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi ile paylaşıyorduk. Kısa süre önce Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile imzaladığımız protokolle bu kurumumuzla da paylaşmaya başladık” dedi.


GNSS ağı ile hassas konum belirlemenin yanı sıra saha çalışanlarını merkezden anlık olarak izleyebildiklerini vurgulayan Yüce, “Projelerimizin öncesi ve sonrasıyla ilgili olarak hızlı ve güvenilir ölçüm yapabiliyor, İnternet üzerinden haberleşme sağlayabiliyor, ön arazi çalışmalarımızda hızlı ve hassas konum bilgisi elde edebiliyor. Yüklenici firmalarımıza da işletme planlarını hazırlamaları için sistemimizi açabiliyoruz. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da sistemimizi paylaşıyoruz” diye konuştu.


6 adet GNSS istasyonu vasıtasıyla uydu sistemlerinden gelen sinyalleri anlık olarak kayıt altına aldıklarını ve bu verilerle yer kabuğu hareketlerinin incelenebildiğini söyleyen Yüce, “Marmara Depreminin 20’nci yıl dönümünde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile imzaladığımız protokol oldukça önemli. Teknolojide öncü bir kurumuz. Verileri paylaşarak bunların analiz edilmesine ve böylelikle olası Marmara Depremi ile şehrimizdeki depremsellik araştırmalarının gerçekleştirilmesine büyük katkı sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:48
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