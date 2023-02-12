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Gündem Depremlerin tektonik etkisi uzaydan işte böyle görüntülendi
Gündem

Depremlerin tektonik etkisi uzaydan işte böyle görüntülendi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Türkiye'de depremden etkilenen Hatay'ın Tepehan köyündeki tektonik değişimin büyüklüğünü gösteren uydu görüntüleri yayımladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 15:35:00 - 2023-02-12 15:46:28
Depremlerin tektonik etkisi uzaydan işte böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen "Asrın felaketi" olarak tanımlanan depremlerde Anadolu levhasının 3 metre kaydığı duyurulmuştu.

Roscosmos'tan yapılan açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'deki depremin yaşandığı bölgelere teknik destek verildiği belirtildi.

Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde uzaydan izleme yapıldığına işaret edilen açıklamada, Kanopus-B uydusundan çekilen ve Hatay'ın Tepehan köyündeki tektonik değişimin büyüklüğünü gösteren görüntüler de paylaşıldı.

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