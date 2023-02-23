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Gündem Depremlerin ardından kaç müteahhit tutuklandı? Bakan Bozdağ duyurdu
Gündem

Depremlerin ardından kaç müteahhit tutuklandı? Bakan Bozdağ duyurdu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaşanan depremlerin ardından 78 müteahhit, 64 yapı sorumlusu ve 11 yapı sahibinin tutuklandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 21:27:00 -
Depremlerin ardından kaç müteahhit tutuklandı? Bakan Bozdağ duyurdu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlede yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını bildirdi.

78 müteahhit tutuklandı

Bozdağ, deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Tutuklu 171 kişiden 78'i müteahhit, 64'ü yapı sorumlusu, 11'i yapı sahibi." dedi.

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