Depremle ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

Karara göre, depreme karşı alınacak tedbirler ile depreme karşı alınacak zararların en aza indirilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98. maddeleri ile İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca meclis soruşturması açıldı.

Depremle ilgili araştırmayı yürütecek komisyon 22 üyeden oluşacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkan yardımcısı, sözcü ve katip den oluşacak komisyon seçim tarihinden itibaren 3 ay olacak ve komisyon gerektiğinde Ankara dışında görev yapabilecek..