Depremin yıktığı Afganistan'da 15 milyon dolar acil yardıma ihtiyaç var

Şiddetli yağışlar ve kaynakların yetersiz olması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının geniş bir şekilde yürütülemediği Afganistan'da İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulunuldu.

Depremin merkez üssü olan Host kenti yakınındaki köylerde yüzlerce ev tamamen yıkılırken, yollar enkaz yığınlarıyla kapandı, telefon hatları kesildi. Depremde kaç kişinin vefat ettiği henüz netlik kazanmazken, son verilen rakamlara göre binden fazla kişinin vefat ettiği çoğunluğu çamurdan yapılan evlerin enkazı altında kalan çok sayıda kişi olduğu belirtiliyor.

Afganistan İslam Emirliği lideri Molla Heybetullah Ahundzade de uluslararası kamuoyuna yardım çağrısında bulundu.

Emirliğin Afet Yönetimi Bakanlığına, ilgili tüm yetkililer ile halka çağrıda bulunan Ahundzade, herkesi yardım seferberliğine katılmalarını istedi.

Ahundzade, uluslararası toplumu, hayır kurumlarını ve tüm insani yardım kuruluşlarını bu büyük trajedide Afgan halkına yardım etmeye çağırdı.

Uluslararası yardım kuruluşlarından 'ACİL YARDIM' çağrısı

Avrupa Yetim Eli, Umut Kervanı Vakfı ve Yetimler Vakfı başta olmak üzere bir çok uluslararası yardım kuruluşuda yaptıkları açıklamalarda Afganistan'da yaşanan depremin ardından acil yardım çağrısında bulundu.

“Şimdi Afgan kardeşlerimize el uzatma vakti!” başlığıyla yayınlanan açıklamalarda, Afganistan'da insani yardımlarımızı ulaştırmak için 'ACİL YARDIM' çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

BM: 15 milyon dolar acil yardıma ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler'e bağlı yardım kuruluşları da, depremden en çok etkilenen Paktika vilayeti ve çevresine acil barınma ve gıda yardımı sağlamaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı ve İnsani Yardım Koordinatörü Ramiz Alakbarov gazetecilere yaptığı açıklamada, Paktika ve Host vilayetlerini vuran depremin, komşu ülkeler Pakistan ve Hindistan'da da hissedildiğini söyledi.

Alakbarov, yapılan ön araştırmalara göre Afganistan'da gerekli ihtiyaçların karşılanması için 15 milyon dolar acil yardıma ihtiyaç olduğunu ifade etti.

BM'nin yalnızca gıda, barınma ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarıyla ilgilenmediğini aynı zamanda su kaynaklı hastalıkların oluşmasını önlemeye çalıştığını vurgulayan Alakbarov, suyla bulaşan bir hastalığın ortaya çıkmasının istenmeyen bir senaryo olacağını belirtti.

Alakbarov, BM ve ortak kuruluşların enkaz kaldırma çalışmaları için yeterli kapasiteye sahip olmadığını bu nedenle bölgedeki bazı ülkelerle ön temasların yapıldığını ve ihtiyaçlar netleştiğinde resmi talepte bulunulacağını söyledi.

Salı günü gece saatlerinde Afganistan'ın doğusunda Pakistan sınırında bulunan Host kentinin 44 kilometre güneybatısında meydana gelen şiddetli depremde şimdiye kadar vefat edenlerin sayısının 1000'i aştığı belirtilirken, yaralı sayısının ise 1600 civarında olduğu açıklandı.

Depremden etkilenen bölgelerdeki çalışmaların sürdüğü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.