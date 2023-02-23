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Gündem Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ni görüntüleyen güvenlik kamerası sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 12:58:00 -

Birecik ilçe merkezinden geçen Fırat Nehrini görüntüleyen güvenlik kamerası, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremde yaşananları kayda aldı.

Görüntülerde, depremin şiddetli sarsıntıyla beraber Fırat Nehri üzerinde gökyüzünü aydınlatan ışık patlaması yaşandığı görüldü. Elektriklerin kesildiği, aydınlatma ışıklarının açılıp kapandığı, korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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