Depremin sembol ismiydi! Ve yeni takımı açıklandı...

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Volkan Demirel'in isminin geçtiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar alan yerlerden olan Hatay'da şehrin takımı Hatayspor, Süper Lig'den çekilme kararı almıştı.

Bordo-beyazlı takımın çalıştırıcısı Volkan Demirel'in kariyerine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Rıdvan Dilmen, Ümit Milli Takımın başına geçeceğini iddia etti

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Yüzde 100 Futbol" programında Volkan Demirel'in adının Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için geçtiğini söyledi. Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için düşünüldüğünü duydum. Umarım olur. Volkan hoca buna ne kadar hazır tabii o da ayrı bir durum. Kolay bir süreçten geçmiyor."