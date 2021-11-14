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Depremin bilançosu ortaya çıktı! Reisi’den talimat

İran’da bugün öğleden sonra meydana gelen 6,4 ve 6,3 büyüklüğündeki iki deprem nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 20:33:00 -
Depremin bilançosu ortaya çıktı! Reisi’den talimat

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaşamını yitirdi.

Öğleden sonra peş peşe iki deprem

İran devlet medyasındaki haberlere göre Basra Körfezi kıyısındaki eyalette öğleden sonra peş peşe meydana gelen iki deprem sonrası yetkililer, tsunami tehlikesi olmadığını ifade etti.

2 ölü, 17 yaralı

Çevre iller ve komşu ülkelerde de hissedilen depremin ardından birçok evde hasar oluştu. Depremde 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı açıklandı.

Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemediği kaydedilirken halkın büyük bölümünün evlerine girmediği, dışarıda beklediği aktarıldı.

Reisi’den talimat

Bu arada Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de yardımcısı Muhammed Muhbir'e deprem bölgesine gitme talimatı verdi.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi civarında bugün öğleden sonra 1 dakika arayla 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

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