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Gündem Depremin ardından panik! Vatandaşlar sokakta bekliyor
Gündem

Depremin ardından panik! Vatandaşlar sokakta bekliyor

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremde paniğe kapılarak dışarı çıkan vatandaşlar, açık alanlarda bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 23:29:00 -
Depremin ardından panik! Vatandaşlar sokakta bekliyor

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde paniğe kapılarak dışarı çıkan vatandaşlar, açık alanlarda bekliyor.

Kılıçarslan Meydanı'na aileleriyle birlikte gelen vatandaşların endişeli bekleyişi, soğuk havaya rağmen devam ediyor.

Yerlere ve banklara serdikleri battaniyelerde ve sandalyelerde oturan vatandaşlar, örtüleriyle soğuktan korunmaya çalışıyor.

Ailesiyle birlikte Kılıçarslan Meydanı'nda bekleyen Süleyman Özer, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Deprem yaşanırken bizde büyük bir panik oluştu. Konya'da beklenmeyen bir durum bu. Depremin etkisi azaldıktan sonra dışarıya çıktık. Şimdi artçı depremler gelmesinden korktuğumuz için şu anda Kılıçarslan meydanında bekliyoruz."

Diğer yandan Selçuklu ilçesi Tarla Mahallesi'nde 8. kattaki evindeyken depreme yakalanan, ardından eşiyle sokağa çıkan Ali Gümüş, AA muhabirine, çok korktuklarını söyledi.

Deprem olunca panikle aşağı indiklerini belirten Gümüş, "Nasıl aşağı indiğimizi bilemedik. Şaşkınlıktan asansörle inmişiz. Bir de hastayım. Şimdi korkudan yukarı çıkamıyoruz. Ben 8'inci katta oturuyorum. Akılımız çıktı. Ben böyle şeylerden zaten çok korkarım. Bende panikatak var." dedi.

"Sabaha kadar burada oturacağız"

Şehirde yakın tarihte böyle bir deprem yaşamadıklarını dile getiren Gümüş, şöyle konuştu:

"Çok uzun sürdü. Bana sanki asırlar gibi geldi, aklım çıktı. Bende bir de kalp var. Bu yaşa kadar ben böyle bir deprem görmedim. İlk defa böyle bir deprem yaşıyorum. Birkaç yerde deprem gördüm ama Konya'da hiç görmemiştim. Allah esirgesin. Sabaha kadar burada oturacağız. Birazdan ateş yakacağız."

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Yorumlar

Eeee

Eeee ben bir konyalı olarak Müslüman biri olarak chp li vallahi billahi değilim izmirde deprem olunca İzmir bunu haketti diyordunuz konyada adı Müslüman olan bizler ne yaptık acaba bir düşünün Müslümanım diyen İzmir insanına gavur İzmir dediniz şimdi onlar bize ne diyecek acaba
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