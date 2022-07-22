  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Depremin ardından Naci Görür'den uyarı
Gündem

Depremin ardından Naci Görür'den uyarı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından kritik açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 00:12:00 - 2022-07-22 00:32:10
Depremin ardından Naci Görür'den uyarı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve birçok kentten hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kendisini dışarı attı. Depremin gerçekleştiği Balıkesir ve çevre illerde yıkım olmaması ise yüzleri güldürdü.

"Kırılmayan fay hattında risk var"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "İkinci bir deprem de Sarıçökek- Kaynaşlı, Düzce'de. 4,3 büyüklükte ve KAF üzerinde. Deprem üreten fay kesimi 1999'da Bolu Dağı Tüneline kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

İşte Görür'ün paylaştığı harita:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23