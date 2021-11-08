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Gündem Depremin ardından Bakan Kurum'dan açıklama
Gündem

Depremin ardından Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremin ardından gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 21:16:00 -
Depremin ardından Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini, gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun."

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