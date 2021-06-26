Depremin ardından AFAD'dan açıklama! Hasar tespitine ilişkin bilgiler yayınlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı ve Çelebi köylerinde birer evde ağır hasar oluştuğunu açıkladı.

AFAD'dan saat 23.00 itibarıyla yapılan açıklamada, Bingöl'ün Kiğı ilçesi Aşağı Serinyer köyüne 2,28 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 15,51 kilometre derininde meydana geldiği ifade edildi.

Hasar tespitine ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Elazığ ili Karakoçan ilçesi Kuşbayırı köyünde 1, Çelebi köyünde 1 olmak üzere 2 evde ağır hasar olduğu öğrenilmiş, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirilmiştir.

Bölgeye barınma ihtiyacının karşılanması için 50 adet çadır yönlendirilmiştir. Deprem sonrası en büyüğü 2,8 olmak üzere 11 artçı deprem yaşanmıştır. Diyarbakır ve Erzurum il AFAD müdürlüklerimizden ekipler, destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Enerji Bakanlığından alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi bulunmadığı öğrenilmiştir. Çevre illerde tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Ön değerlendirme raporu yayımlandı

AFAD tarafından depreme ilişkin ön değerlendirme raporu da yayımlandı.

Rapora göre, deprem, Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Aşağı Serinyer köyüne 2,28 kilometre uzaklıkta ve yerin 15,51 kilometre altında meydana geldi.

Ana şoktan, saat 22.01'e kadar büyüklükleri 2,1 ile 2,6 arasında değişen 4 artçı deprem kaydedildi.

Depremin belirgin süresi ise 7,38 saniye olarak hesaplandı.

Aşağı Serinyer dışında depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri ve uzaklıkları ise şöyle:

"Kiğı ilçesi Yukarı Serinyer köyü 2,99 kilometre, Bingöl Yayladere ilçesi Bilekkaya köyü 3,02 kilometre, Elazığ Karakoçan ilçesi Kuşbayırı köyü 3,33 kilometre, Bingöl Yayladere ilçesi Zeynelli köyü 3,93 kilometre."

Depremin merkez üssüne en yakın 5 il merkezi ile uzaklıkları ise şu şekilde:

"Bingöl 40,6 kilometre, Tunceli 60,64 kilometre, Erzincan 88,3 kilometre, Elazığ 106,44 kilometre ve Bayburt 118,17 kilometre."

Raporda, bölgede 1900 yılından bugüne kadar en büyüğü 7,9 olmak üzere 536 adet 4'ten büyük deprem meydana geldiği, bölgeye ait 1900 yılı öncesi için de 99 adet de tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu belirtildi.

Raporda, bölgenin deprem tehlikesini gösteren haritaya da yer verildi.