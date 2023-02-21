“Depremi ABD’nin yaptığını söylemek şirk koşmaktır”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin Amerikalıların geliştirdiği HAARP teknolojisi tarafından yapıldığına dair iddialar geziniyordu. Bununla alâkalı açıklama yapan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Bu ABD’ye teslim olmak ve Allah’a şirk koşmaktır” dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, HAARP tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada “Kur’an'da ‘dağları yürüten Allah'tır' denildiği halde siz ‘Depremi ABD yaptı' diyorsanız Allah'a şirk koşmuş olursunuz. ‘İleri teknolojiyle deprem başlattılar' demek ABD'ye ideolojik teslimiyettir. Depremin suni olarak yapılabilmesi mümkün değil.” diyerek tepki gösterdi.

Böyle bir depremin 500 yılda bir kere olabileceğini kaydeden Üşümezsoy, “ABD’ye tapınmanın yeni bir biçiminden söz ediyoruz. Eğer böyle olursak, Amerika’ya karşı direnemeyiz.” ifâdelerini kullandı.