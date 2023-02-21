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Gündem “Depremi ABD’nin yaptığını söylemek şirk koşmaktır”
Gündem

“Depremi ABD’nin yaptığını söylemek şirk koşmaktır”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin Amerikalıların geliştirdiği HAARP teknolojisi tarafından yapıldığına dair iddialar geziniyordu. Bununla alâkalı açıklama yapan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Bu ABD’ye teslim olmak ve Allah’a şirk koşmaktır” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 08:39:00 - 2023-02-21 08:56:07

Kahramanmaraş merkezli depremlerin Amerikalıların geliştirdiği HAARP teknolojisi tarafından yapıldığına dair iddialar geziniyordu. Bununla alâkalı açıklama yapan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Bu ABD’ye teslim olmak ve Allah’a şirk koşmaktır” dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, HAARP tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada “Kur’an'da ‘dağları yürüten Allah'tır' denildiği halde siz ‘Depremi ABD yaptı' diyorsanız Allah'a şirk koşmuş olursunuz. ‘İleri teknolojiyle deprem başlattılar' demek ABD'ye ideolojik teslimiyettir. Depremin suni olarak yapılabilmesi mümkün değil.” diyerek tepki gösterdi.

Böyle bir depremin 500 yılda bir kere olabileceğini kaydeden Üşümezsoy, “ABD’ye tapınmanın yeni bir biçiminden söz ediyoruz. Eğer böyle olursak, Amerika’ya karşı direnemeyiz.” ifâdelerini kullandı.

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Yorumlar

65

tövbe edin allaha şirk koşmayın bu amca doğru söylüyor allah razı olsun ellerinden öperim sağol bunu söyleyen hiçbir deprem bilimci olmadı çünkü din iman yok kimsede iyiki varsın amca allah seni doğru yoldan ayırmasın imanla allaha gitmeni nasip etsin amin

65

helal olsun doğru söylüyor şirki ortak koşmayın allaha affedilmeyecek en büyük günahlardan onu söyleyenler dinsizliğe ve abdnin ben herşeyi yapabilirim inancına kendisinin ideolojisine kapılmaktır amentuda ne diyor hayır şerde allahtandır o halde allahtan başka hiçbirr güç hiçbirşey yapamaz
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