Depreme namaz kılarken yakalandılar
Hatay’ın Defne ilçesinde 20 Şubat’ta yaşanan 6,4 büyüklüğündeki deprem Suriye’de ağır hasara neden oldu. Depreme camide namaz kılarken yakalanan cemaatin görüntüleri ortaya çıktı.
İdlib’in Ceyş El Şuğur ilçesine bağlı Cenudiyah kasabasının Rawdah Camiinde namaz kılan vatandaşların Defne ilçesi merkezli depreme yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı.
Caminin güvenlik kamerası görüntülerinde namaz sırsında saat 20.04’de yaşanan depremde, sarsıntı başladığında vatandaşlar namazı bırakarak kaçmaya başlıyor.
Büyük paniğin yaşandığı deprem sırasında bir toz bulutu oluşuyor. Bu arada 3-4 kişinin ise namaz kılmaya devam ettiği görülüyor.
Defne ilçesi merkezli depremde büyük hasar aldığı bildirilen Rawdah cami geçici olarak ibadete kapatıldı.
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