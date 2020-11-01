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Ekonomi Depreme dayanıklı binalar inşa edilmeli
Ekonomi

Depreme dayanıklı binalar inşa edilmeli

İzmir’i derinden sarsan deprem, büyük yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 14:17:00 -
Depreme dayanıklı binalar inşa edilmeli

Akit  Ekonomi

Ölümlere neden olan depremin ardından inşaat firmalarını temsil eden dernekler ve birliklerden art arda açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar:

Önemli uyarı

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu: “İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu elim olay, ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Gelinen aşamada Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamalı; geçmişte olduğu gibi büyük yıkımlar, tarifsiz acılar yaşamamak için toplum olarak depreme karşı alınabilecek tüm önlemleri hızlıca almalıyız.”



Güvenli konut vurgusu

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu: “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle büyük acılar yaşadık. Bu son deprem, güvenli binalara sahip olmamızın hayati önem taşıdığını hepimize bir kez daha hatırlattı. Başta bölgedeki vatandaşlarımız olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun.”



Kusurlu yapılar öldürür

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün: “Ege’de meydana gelen ve başta İzmir olmak üzere birçok ilimizde hissedilen deprem ve çöken binaların görüntüleri hepimizi derinden sarsmıştır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Toplumsal belleğimizde büyük kayıplar ve derin acılarla yer alan deprem, içinde bulunduğumuz andan yarınlarımıza uzanan çok ciddi bir tehdittir. Ancak deprem değil, kusurlu yapılar ve ihmal öldürür. İzmirli vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun.”

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