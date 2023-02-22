Depreme anne karnında yakalandı! Miran bebek gözlerini Ordu'da açtı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere memleketleri Adıyaman’da yakalanan ve 2 hafta sonrasına ilk doğum bekleyen çiftin, Miran Tuna isimli bebekleri dünyaya geldi. ‘Bebeğimiz kurtulsun’ düşüncesi ile Ordu’ya gelen çift, aynı anda hem mutluluk, hem de hüzün yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman’da yaşayan Hüseyin (30) ile eşi Deniz Erbay’ın (24) evleri ağır hasar aldı. Bu esnada, erkek bebekleri için doğum hazırlığı yapan çift, deprem nedeniyle adeta kabusu yaşadı.

Çift, ‘çocuğumuz kurtulsun’ düşüncesi ile Adıyaman’dan yola çıkarak, kendi imkanları ile Ordu’ya geldi. AFAD ile görüşerek afetzede kayıtlarını yaptıran çift, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Ordu Dini İhtisas Merkezi’nde misafir edildi. Bu esnada hamile olan anne Deniz Erbay, Ordu’daki bir hastanede sağlıklı bir şekilde doğum yaptı. Çift, deprem nedeniyle bir yandan hüzün yaşarken, bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldıkları için de mutluluk yaşıyor.

Sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi

Ailenin ilk bebeği olan ve Miran Tuna adı verilen bebek, hastane işlemlerinin ardından Ordu Dini İhtisas Merkezi’ne getirildi. Aile bebek için özel hazırlanan ve süslenen odada misafir edilirken, görevliler tarafından bebeğe ezan ve adı okundu.

“Kurtulmayı hiç aklımdan geçirmedim”

Anne Deniz Erbay (24), doğuma 2 hafta kala depreme yakalandıklarını belirtti. Kendilerini enkazdan zor kurtardıklarını ifade eden Erbay, “Bir süre çadırda kaldık. Bir süre zor şartlar altına yaşadık, sonrasında önümüze bir hedef koymadan ne yapacağımızı bilemedik ve Ordu’ya geldik. Sağ olsun bize kapılarını açtılar, herkese minnettarız. Buraya geldiğimizden bu yana bize çok iyi davrandılar. Bebeğimizi kucağımıza aldığımız için mutluyuz, depremde çok korktuk, Allah kimseye yaşatmasın. O kurtulup kurtulamayacağını düşünemiyor, kurtulmayı hiç aklımızdan geçirmedik, çünkü çok kötü sallandık, hatırlamak bile istemiyorum. Bundan sonra inşallah her şey iyi olur” dedi.

“Çocuğumuz kurtulsun istedik”

30 yaşındaki baba Hüseyin Erbay ise, “Bir yandan mutluyuz ama bir yandan da içimizde afet nedeniyle buraya geldiğimiz için üzülüyoruz. Deprem olduğunda ne yapacağımızı bilemedik ve evin içerisinde durduk. Sallantı geçince kendimizi dışarıya attık. Evimizde ağır hasar var. ‘Hiç olmazsa çocuğumuz kurtulsun’ düşüncesi ile buraya geldik. Adıyaman’da hastaneler de depremden etkilendi. O nedenle buraya geldik” ifadelerine yer verdi.