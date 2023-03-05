  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Depremden sonra kaybolmuştu! Masal bebekten haber var
Yaşam

Depremden sonra kaybolmuştu! Masal bebekten haber var

Kahramanmaraş merkezli deprem sırasında hastanede tedavi altında olan Masal bebekten günlerdir haber alınamıyordu. Her yerde evlatlarını arayan aileye, güzel haber Konya'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 08:09:00 -
Depremden sonra kaybolmuştu! Masal bebekten haber var

Hatay’da depremi yaşayan Nergis ve Cumali Bakkaylı çiftinin 7 ay önce erken doğumla 6,5 aylık dünyaya gelen bebekleri Masal, kayıp olarak aranırken, tedavi gördüğü hastanenin hasar görmesi nedeniyle önce Mersin’e ardından Konya’daki hastaneye sevk edildiği ortaya çıktı. Masal bebeği arayan aileye, hastane personeli ulaştı.

Antakya ilçesinde yaşayan Nergis ve Cumali Bakkaylı çiftinin 7 ay önce 6,5 aylık olarak erken doğan bebekleri Masal, hastanede tedavi altındayken, Kahramanmaraş merkezli depremler oldu. Masal bebek, hasar gören hastaneden önce Mersin Şehir Hastanesi’ne ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Depremzede Bakkaylı çifti de Masal'ı kayıp olarak aramaya başladı. Erken doğum nedeniyle beyninde kanama bulunan Masal bebek, beyin cerrahisi ve yeni doğum servisinde tedavisiyle 4 kiloya ulaşıp, sağlığına kavuştu. Hastane personeli, kendi imkanlarıyla Masal'ın depremden sonra Mersin'e giden ailesine ulaştı.

Bebeklerinden güzel haber alınca çok mutlu olduklarını söyleyen Cumali Bakkaylı, “Depremden önce kızım hastanede yatıyordu. Deprem olduktan sonra kızımdan bir haber alamadık. Çok uğraştım, mücadele ettim ama kızından bir haber alamadım. Maddi imkansızlıklar da buna eklendi. Konya’daki doktor aradı ve kızımızın orada olduğunu durumunun da çok iyi olduğunu söyledi. Allah hepsinden razı olsun. Biz de ailece ayakta durmaya çalışıyoruz. Rabb'im kimseye bu acıyı yaşatmasın. Kızımızdan güzel bir haber aldığımızda dünyalar bizim oldu şimdi sıra kavuşmamızda” dedi.

Nergis Bakkaylı ise “Kızım hastanede yatıyordu. Çok sıkıntılar yaşadık. Depremden sonra da haber alamadık. Çok şükür, kızımızı bulduk. Durumu da oldukça iyiymiş. Allah kimsenin başına böyle bir şey getirmesin. Herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Tonlarca ağırlıktaki kayalar etrafa saçıldı | Malatya'da dağlar yerinden oynadı!
Tonlarca ağırlıktaki kayalar etrafa saçıldı | Malatya'da dağlar yerinden oynadı!

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tonlarca ağırlıktaki kayalar etrafa saçıldı | Malatya'da dağlar yerinden oynadı!

Prof. Dr. Ahmet Ercan tarih verdi! İstanbul depremi ne zaman olacak?
Prof. Dr. Ahmet Ercan tarih verdi! İstanbul depremi ne zaman olacak?

Yaşam

Prof. Dr. Ahmet Ercan tarih verdi! İstanbul depremi ne zaman olacak?

Bazıları ömür boyu devam edebilir! Deprem sonrası bu hastalıklar arttı
Bazıları ömür boyu devam edebilir! Deprem sonrası bu hastalıklar arttı

Sağlık

Bazıları ömür boyu devam edebilir! Deprem sonrası bu hastalıklar arttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23