Depremden sonra geriye sadece tabelası kaldı! O tabelada yazanlar ise şok etti

Hatay’ın Antakya ilçesinde yapımı devam eden ve "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulan 4 bloklu Altınpark 2 Sitesi, iki büyük depremle birlikte yerle bir oldu. Altınpark 2 Sitesi, "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulması dikkat çekerken, dayanıklı olanın bina değil sadece tabela olduğu görüldü.

Yerle bir olan siteyi gören vatandaşların aklına Rönesans Rezidans geldi. Öte yandan, binanın yapımı devam ettiği için içeride kimsenin bulunmadığı, yaralı ya da ölen olmadığı öğrenildi.

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