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Aktüel Depremden son anda kurtulan diş hekimi yaşadıklarını anlattı
Aktüel

Depremden son anda kurtulan diş hekimi yaşadıklarını anlattı

Diş hekimi Arda Hacarlıoğlu: - "Can havliyle aşağıya doğru koşmaya başladım. Kapıcı dairesinden de koşanları gördüm. Olay 5-10 saniye kadar sürdü gibi. Kendimi dışarıya attıktan 5-6 adım sonra binanın çöktüğünü gördüm. Her yer toz, bulut, dumandı" - Yıkılan kiniğin sahibi Onur Yedikara: - "Şu anda içeride 3 meslektaşımız var. Kurtarma ekipleri de canla başla çalışıyor. İnşallah en kısa sürede onları sağ salim buradan çıkaracağız ve sevdiklerine kavuşturacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:29:48 -
Depremden son anda kurtulan diş hekimi yaşadıklarını anlattı

İZMİR (AA) - FERDİ UZUN - İzmir'de meydana gelen depremden son anda kurtulan diş hekimi Arda Hacarlıoğlu, "Can havliyle aşağıya doğru koşmaya başladım. Kapıcı dairesinden de koşanları gördüm. Olay 5-10 saniye kadar sürdü gibi. Kendimi dışarıya attıktan 5-6 adım sonra binanın çöktüğünü gördüm. Her yer toz, bulut, dumandı." dedi.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından zarar gören binalarda, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bayraklı ilçesinde bulunan ve depremde tamamı yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş kliniğinin sahibi diş hekimi Onur Yedikara, içeride kalan 3 meslektaşından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Yedikara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu, tek temennisinin, içerideki meslektaşlarıyla birlikte kurtarılmayı bekleyen diğer vatandaşların da sağ olarak kurtarılması olduğunu söyledi.

İş yerini 20 yıl önce açtığını, normalde 35 kişinin çalıştığı klinikte deprem anında 7 personelin görev yaptığını aktaran Yedikara, biri geçtiğimiz gün kurtarılan Buse Hasyılmaz olmak üzere 6 hastanın da tedavi için içeride olduğunu ifade etti.

Diğer çalışanların kendi imkanlarıyla dışarıya çıktığına dikkati çeken Yedikara, "2 diş hekimi, 2 yardımcı asistan son anda dışarıya çıkıyorlar, bina da arkalarından yıkılıyor. Şu anda çok değişik duygular içerisindeyim. Çok ama çok üzgünüm. Dışarıda sevenleri, bizler umutla bekliyoruz. Şu anda içeride 3 meslektaşımız var. Kurtarma ekipleri de canla başla çalışıyor. İnşallah en kısa sürede onları sağ salim buradan çıkaracağız ve sevdiklerine kavuşturacağız. Çok umutluyuz." dedi.

- "Kendimi dışarıya attıktan 5-6 adım sonra binanın çöktüğünü gördüm"

Binadan son anda dışarıya çıkan diş hekimi Arda Hacarlıoğlu ise çok üzüntülü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Deprem anında en uzaktaki yerdeydik. Yanımda yardımcı personel bir arkadaşım vardı. Koltukta da iki hasta vardı, onlarla konuşuyorduk. İlk deprem olduğunda 4-5 saniye oldu ve sonra duruldu. Sonra herkese 'çıkın' diye bağırdım. Klinik kapısını açtım, sonra diğerlerine de bağırdım 'çıkın' diye, ama o esnada bekleme odasına hiç bakamadım. Sanırım orada Buse hanım vardı. Onların benim sesimi duyup duymadıklarını bilmiyorum. Can havliyle aşağıya doğru koşmaya başladım. Kapıcı dairesinden de koşanları gördüm. Olay 5-10 saniye kadar sürdü gibi. Kendimi dışarıya attıktan 5-6 adım sonra binanın çöktüğünü gördüm. Her yer toz bulut dumandı."

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