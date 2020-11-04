Depremden ölmeyen halkı soğuktan öldürdüler! Yeni Türkiye'de afet yönetimi de değişti

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İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Devlet depremin ilk anından itibaren bölgeye tüm yardımlarını seferber etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar depremi olay yerinde inceledi. Devlet, vatandaşlara maddi manevi destek sağladı.

Türkiye afetle mücadelede eski Türkiye'yi geride bıraktı. Eski Türkiye'de devlet, deprem bölgesine günler sonra ulaşırken halk, depremin yaralarını kendi başına sarmaya çalıştı. 1999 depreminin ardından depremzedelerle yapılan röportaj, devletin acziyetini gözler önüne seriyor. Devletten destek göremeyen vatandaşlar, depremden ölmeyen vatandaşı soğuktan öldürdüler diye tepki gösterdi.

Deprem oldu Ecevit sabaha kadar uyudu

17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit evinde uyuyordu. Depremin yaşandığını sabah vakitlerinde öğrenen Ecevit'in bu durumunu yardımcıları ise 'Uyandırmaya kıyamadık' gibi trajikomik bir cümle ile özetledi.

Eski Türkiye'de afet yönetimi başarısızlıkla sonuçlanırken, devlet büyükleri uykularından uyundırılmazken bugün tam tersi bir durum yaşanıyor. Deprem bölgelerinde ilk anlarından itibaren afet yönetimi titizlikle yönetilirken, bakanlar vatandaşın yanında, bölgede kamp kuruyor.

Öte yandan CHP ise eski Türkiye'de yaşanan rezaleti görmezlikten gelirken bugün türlü iftiralarla devlete yönelik algı operasyonlarını sürdürüyor.