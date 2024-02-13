"Depremden korkan buralara taşınsın" diyen Ahmet Ercan 9 şehri işaret etti
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem korkusu yaşayan vatandaşların taşınması için 9 şehir ismi verdi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dün akşam saatlerinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Hiç bir bilimsel dayanağı olmasa da, İstanbul'da her an deprem olacak denilir, sürekli korku salınırsa; kimisi kenti terk eder, parası olan yeni yapı satın alır, çaresizlerin ruhsal durumu bozulur. Bunu kim ister?" ifadelerini kullanmıştı.
Olası İstanbul depremiyle ilgili değerlendirmeleriyle dikkat çeken isimlerden biri olan Ahmet Ercan bugün yaptığı açıklamada ise deprem korkusu yaşayanlara taşınabilecekleri 9 ili sıraladı.
Prof. Dr. Ercan, "Deprem korkusu yaşamak istemeyenler; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak'a taşınabilir. Bol yeşillik ile oksijen, deniz, balık, içten dostluk, güvenli yaşam. Daha ne istenir ki?" dedi.
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