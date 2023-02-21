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Yaşam Depremde yıkılan binaların 3 müteahhidi daha tutuklandı
Yaşam

Depremde yıkılan binaların 3 müteahhidi daha tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binaların 3 müteahhidi daha tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 21:13:00 - 2023-02-21 22:30:50

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 farklı ilde etkili olan 2 deprem sebebiyle yıkılan binaların 3 müteahhidi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen ve 10 farklı ilde etkili olan 2 deprem sebebiyle yıkılan binalarla ilgili Gaziantep ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘taksirle öldürme’ suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yıkılan binalardan Doğansoy Apartmanı müteahhidi V.R.Ö., Şadoğlu Apartmanı müteahhidi N.H., Serap Apartmanı müteahhidi R.Ö., Zorlu Apartmanı müteahhidi N.G., Bahçelioğlu Apartmanı müteahhidi A.K. ve Mazıcı Apartmanı müteahhidi M.D. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

3 kişi tutuklandı

Konu ile ilgili yakalanan V.R.Ö., N.H. ve R.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, N.G., A.K. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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