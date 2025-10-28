Depremde yaralanan 22 kişiden 4'ü taburcu oldu

  • İSTANBUL
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin son durumu açıkladı. Vali Ustaoğlu, sevindirici bir haber vererek depremde can kaybı olmadığını doğruladı. Depremde yaralanan 22 kişiden 4'ünün taburcu edildiğini belirten Ustaoğlu, hastanede tedavisi süren diğer yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki hasar ve yaralı durumu netleşmeye başladı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı resmi açıklamayla kamuoyunu bilgilendirdi.

 

CAN KAYBI OLMADI, 4 YARALI TABURCU EDİLDİ

 

Vali Ustaoğlu, depremde en çok merak edilen can kaybı konusuna açıklık getirerek, deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını kesin olarak bildirdi.

Yaralı sayısına ilişkin güncel bilgiyi de paylaşan Ustaoğlu, "Depremde yaralanan 22 kişiden 4'ü taburcu edildi. Hastanede tedavisi süren diğer yaralıların genel sağlık durumları iyi," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, bölgedeki endişeyi bir nebze olsun hafifletti.

 

HASAR GÖREN BİNALAR YIKILDI

 

Vali Ustaoğlu, depremin neden olduğu hasara ilişkin olarak da ilk etapta belirlenen üç hasarlı binanın yıkıldığını kaydetti. AFAD ve diğer tüm ekiplerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla saha taramalarına devam ettiğini hatırlatan Vali, gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Öte yandan Valilik, olası artçı sarsıntılar ve güvenlik tedbirleri nedeniyle il genelinde tüm okulların 28 Ekim 2025 tarihinde bir gün süreyle tatil edildiğini ve hamile/engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağını duyurmuştu.

 

