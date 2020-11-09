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Ekonomi Depremde vefat edenlerin kredi borçlarını sigorta öder mi?
Ekonomi

Depremde vefat edenlerin kredi borçlarını sigorta öder mi?

Hayat sigortası depremde ölen borcunu mirasçılara öder mi? Depremde ölenlerin borçlarını hayat sigortası kapsama girer mi? Kredi borçlusu vefat ederse borcu kim öder? Hayat sigortası kredi borcunu öder mi? Hayat sigortası ölen kişinin yatırdığı kredi borcunu mirasçılara öder mi? Soruları İzmir depremi sonrası merak ediliyor. Kişi hayat sigortası yaptırmışsa, ölen kişinin kredi borcu sigorta tarafından karşılanmaktamıdır?

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:53:00 - 2020-11-09 12:53:44
Depremde vefat edenlerin kredi borçlarını sigorta öder mi?

30 Ekim’de İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda" ifadesini kullandı. İzmir depremi sonrası depremin etkilediği bölgeden sigorta şirketlerine 4 bin 500’ün üzerinde hasar ihbarı geldi öğrenildi.

Depremde vefat edenlerin kredi borçlarını sigorta öder mi?

Kişi hayat sigortası yaptırmışsa, ölen kişinin kredi borcu sigorta tarafından karşılanmaktadır. Hürriyet’den Noyan Doğan, ölenlerin kredi borçlarını sigorta ödeyip ödemediğine ilişkin olarak önemli bir yazıyı kaleme aldı. “Deprem sonrasında konut, işyeri hasarlarını konuşuyoruz ama konuşulmayan, bir o kadar önemli hayat sigortaları var. Neden önemli, anlatayım. Kendi isteği ile tek başına hayat sigortası yaptıranların sayısı çok az; genellikle hayat sigortaları kredi ile birlikte yapılıyor. Bankadan; ihtiyaç, konut, araç ve ticari kredi alanlara hayat sigortası da yapılıyor. Geçen depremlerde olduğu gibi İzmir depreminde de hayatını kaybedenlerin bankalara olan kredi borçlarını sigorta şirketleri ödeyecek. Böylece, ölenlerin yakınları ikinci bir mağduriyet yaşamayacak.”

 

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