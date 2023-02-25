Depremde tutuklanan ilk belediye başkanı oldu! İşte Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın ilk ifadesi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Gaziantep Nurdağı’nda Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kavak, İslahiye Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk ifadesi ortaya çıktı

Çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Ökkeş Kavak'ın, ilk ifadesinde; deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söylediği öğrenildi.

Islahiye Cezaevi'ne gönderildi

Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, depremlerde çöken binalara ilişkin savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kavak, İslahiye Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Islahiye Cezaevi'ne gönderildi.

İşleri devrettiği kardeşi depremde öldü

Yurtdışına kaçmak isterken Mersin'de yakalanıp tutuklanan müteahhit Yunus Kaya'nın Nurdağı Belediyesi Başkanı Ökkeş Kavak'ın başkan seçilinceye kadar yönetim kurulu başkanlığını yapıp daha sonra kardeşi Osman Kavak'a devrettiği Kavak İnşaat ile de yapı ortaklığının bulunduğu ortaya çıkmıştı. CCK ve Kavak İnşaat Yapı Konut Ortaklığı'nın Elit Park Konutlarını yaptığı, Osman Kavak'ın da çok sayıda yakınıyla birlikte depremde yaşamını yitirdiği belirtildi.

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